Miss Músculo

Nos bastidores da competição de culturismo vimos homens e mulheres a prepararem-se para subir ao palco e nenhum pormenor podia ser esquecido naquele momento.

Antes da prova, descansaram-se as pernas após a eliminação da água do corpo no dia anterior e no dia da prova. O objetivo deste ‘descanso’ é reduzir as câimbras que possam surgir causadas pela privação de água. Fazem-se ainda exercícios de musculação e há quem abane toalhas à volta dos atletas para evitar que transpirem uma vez que estão cobertos de bronzeador.



O bronzeador é um dos produtos essenciais para subir a palco. São postos com as mãos e até com rolos de pintura para cobrir todo o corpo do atleta. O objetivo? Criar sombras que possam evidenciar os músculos bem trabalhados.



O espetáculo é repleto de brilho e cada traço físico é analisado por um grupo de júris. Em palco, os atletas colocam-se em poses devidamente estudadas, que parecem mais fáceis do que são realmente, e aquele minuto em que são chamados para o lugar da frente, onde são protagonistas, define todo o trabalho dos últimos meses.



No final agitam-se os nervos para fora do corpo, batem-se palmas. E esperam-se os resultados.