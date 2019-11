Novo relvado vai dar lucro ao Benfica

O Benfica vai acabar por poupar dinheiro com o novo relvado do Estádio da Luz, que está pronto para ser utilizado.

A solução escolhida pelas águias, conhecida como "Mixto", permite poupar dinheiro na manutenção. Este sistema inovador com tecnologia híbrida deriva de uma mistura de relva natural e artificial. A parte sintética (10%) do relvado protege a natural (90%), fazendo com que se desgaste menos.

A nível desportivo, a superfície de jogo estável e uniforme reduz o risco de lesões, do mesmo modo que a suavidade da relva melhora o ressalto e a forma como a bola rola, beneficiando o espetáculo.