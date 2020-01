Crime sem confissão

Rosa Grilo alerta as autoridades para o desaparecimento do marido, Luís Miguel Grilo, a 16 de julho de 2018. Dois dias depois, o telemóvel do triatleta é encontrado, desligado, na berma de uma estrada em Cadafais, Alenquer.



No mês seguinte, a 24 de agosto de 2018, cerca das 8h30 da manhã, o corpo de Luís Grilo é encontrado. As autoridades deparam-se com o cadáver do triatleta em elevado estado de decomposição a mais de 130 quilómetros de casa, em Portalegre.



Depois de várias perícias, a Polícia Judiciária conclui que o crime não tinha ocorrido no local onde o corpo foi encontrado, havia sinais de que o cadáver tinha sido arrastado.



As primeiras e únicas detenções no caso acontecem a 26 de setembro de 2018. Rosa Grilo e o amante, António Joaquim, são detidos pela PJ de Lisboa. Ambos são acusados de homicídio qualificado, profanação de cadáver e detenção de arma proibida e começam a ser julgados.