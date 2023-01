Cavalos atravessam as chamas para ficarem “purificados”

Cerca de cem cavalos participaram, esta segunda-feira à noite, na cerimónia tradicional “Las Luminarias”, em San Bartolome de Pinares, em Espanha. Esta tradição tem sido contestada por associações de defesa animal. À Reuters, os organizadores do evento garantiram que os cavalos são cobertos com uma cera protetora para evitar as queimaduras.