Adeptos do Irão protestam contra o governo nas bancadas do Mundial 2022

Os adeptos da seleção iraniana que apoiam os protestos contra o governo do Irão fizeram-se notar, esta sexta-feira, nas bancadas do Estádio Ahmed bin Ali, onde decorreu o Gales-Irão para o Mundial 2022, e que o Irão venceu por duas bolas a zero.