Alunos participam nas comemorações do 75.º aniversário da libertação do campo de concentração de Auschwitz

A ministra de Assuntos da Família, Franziska Giffey, e os alunos da Escola Primária "Loecknitz" participaram num evento para limpar 'Stolpersteine', para comemorar o 75.º aniversário da libertação do campo de concentração de Auschwitz-Birkenau, em Berlim, Alemanha. 'Stolperstein' é uma placa de latão com o nome, data de deportação e ano de nascimento das vítimas do extermínio e perseguição nazi.