Apoiantes de Bolsonaro marcaram Dia da Independência do Brasil

Apoiantes pró-Bolsonaro encheram as ruas esta terça-feira, no dia em que se celebra a Independência do Brasil, para demonstrar apoio ao presidente brasileiro nas críticas feitas ao Supremo Tribunal Federal (STF) e ao Congresso Nacional. Bolsonaro reforça o tom golpista e garante que "só Deus" o tirará da presidência. Os protestos contra o presidente também existiram, mas em menos quantidade.