Artilharia pesada e milhares de militares marcam parada do Dia da Vitória na Rússia

Milhares de militares numa coreografia preparada ao pormenor e a exibição do poderio militar russo marcaram a parada do Dia da Vitória, na Praça Vermelha, em Moscovo, que assinalou o 77.º aniversário do triunfo sobre a Alemanha nazi na Segunda Guerra Mundial.