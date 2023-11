Canguru a 'fingir que toca guitarra' ou um macaco a 'dar direções': As fotos de animais selvagens mais cómicas do ano

Prémio de 2023 da 'The Comedy Wildlife Photo Awards' foi atribuído à foto do canguru do australiano Jason Moore. Foram submetidas mais de 1800 imagens de 85 países. Veja algumas das imagens dos finalistas.