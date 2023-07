Contagem decrescente para a JMJ: Como estão as obras para o maior evento católico do mundo

A Jornada Mundial da Juventude decorre entre os dias 1 e 6 de agosto e, a menos de um mês do evento, finalizam-se as últimas obras. Na quinta-feira, foi inaugurada a ponte ciclopedonal que liga Loures a Lisboa no Parque Tejo-Trancão.