Cristiano Ronaldo prometeu e cumpriu: craque entregou camisola à segurança atingida por uma bolada

A steward atingida por uma bolada de Cristiano Ronaldo durante o aquecimento do encontro entre Young Boys e Manchester United teve motivos para sorrir no final. Enquanto o português tentava perceber se a segurança se encontrava bem após ter sido atingida na cabeça, o mesmo acabou por prometer-lhe uma camisola no final do jogo.