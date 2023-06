Estádio da Luz encheu para ver os Rammstein

Os Rammstein atuaram, esta segunda-feira, no Estádio da Luz, em Lisboa. A banda veio apresentar os temas do último disco, 'Zeit', naquele que foi o maior concerto de sempre do grupo no nosso País. A atuação aconteceu num momento crítico para a banda, com o vocalista, Till Lindemann, a ser investigado, na Alemanha, por alegadas violações.