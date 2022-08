FBI faz buscas no resort de Trump na Flórida e apoiantes reúnem-se nas imediações para apoiar ex-presidente dos EUA

Apoiantes de Donald Trump reuniram-se, esta terça-feira, nas imediações do resort do ex-presidente dos EUA em Palm Beach, na Flórida, após este ter sido alvo de buscas por parte do FBI. Grupo levou cartazes e bandeiras em apoio a Trump.