Ginastas alemãs usam fato completo nos Jogos Olímpicos em defesa da liberdade de escolha

As ginastas alemãs a competir nos Jogos Olímpicos de Tóquio optaram por utilizar fatos completos durante as provas de qualificação, este domingo. O objetivo é promover a liberdade de escolha e encorajar as atletas a vestirem aquilo com que se sentirem confortáveis.