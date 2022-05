Glamour e irreverência na passadeira vermelha da Met Gala

Do presidente da câmara de Nova Iorque, Eric Adams, a Anna Wintour, Kim Kardashian ou Elon Musk, foram muitas as celebridades que levaram glamour e ousadia à passadeira vermelha da Met Gala, a festa de beneficência do Costume Institute do Metropolitan Museum of Art em Nova Iorque, EUA.