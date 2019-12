Incêndios não dão tréguas e chamas pintam céus da Austrália de vermelho

Os australianos continuam a braços com os incêndios florestais que devastam o país. A situação agravou-se nos últimos dias com centenas de incêndios a deflagrarem nos Estados de Vitoria e Nova Gales do Sul. Pelo menos onze pessoas perderam a vida.