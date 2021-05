"Japan Pom Pom", nesta claque só há 'cheerleaders' com mais de 60 anos (e a mais velha tem 89)

Muito mais do que uma claque sénior, as "Japan Pom Pom" são um fenómeno de sucesso no Japão. O grupo foi criado há 26 anos por Fumie Takino, agora com 89 anos, e tem aparecido em panfletos do Governo e programas de televisão como um exemplo do envelhecimento ativo. Atualmente, a claque tem 17 elementos e só entra quem passa nas audições.