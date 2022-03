Katya nasceu numa maternidade próxima de um hospital bombardeado em Mykolaiv

Um dia antes de Katya nascer, uma bomba atingiu o hospital psiquiátrico de Mykolaiv, a apenas alguns edifícios de distância da maternidade. Os pacientes foram evacuados apenas 20 minutos antes da explosão e ninguém ficou ferido. No meio do horror da guerra na Ucrânia e dos bombardeamentos de que esta cidade portuária tem sido alvo, as novas vidas são um raio de luz e esperança num futuro melhor.