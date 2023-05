Kika Cerqueira Gomes brilha em Cannes ao lado do namorado

A modelo Kika Cerqueira Gomes desfilou esta quarta-feira na passadeira vermelha do Festival de Cinema de Cannes ao lado do namorado, o piloto de Fórmula 1 Pierre Gasly. O casal assistiu à estreia do filme "La Passion De Dodin Bouffant".