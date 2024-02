Milhares de muçulmanos xiitas comemoram aniversário da morte de figura religiosa no Iraque

Um dos maiores festivais religiosos de Bagdá, no Iraque, realizou-se, esta terça-feira, e contou com a presença de milhares de peregrinos que comemoram o aniversário da morte de Moussa al-Kadhim, o sétimo líder da comunidade xiita, que morreu no século VIII.