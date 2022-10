Militares portugueses entregam roupa, livros e brinquedos a crianças de orfanato na República Centro-Africana

Os militares portugueses destacados na missão das Nações Unidas para a Estabilização da República Centro-Africana (MINUSCA) entregaram roupa, livros, brinquedos e equipamentos desportivos a crianças no Orfanato Tchemakoto, na capital do país. A iniciativa foi desenvolvida em cooperação com a sociedade civil.