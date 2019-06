Multidão em adeus emocionado ao futebolista José Antonio Reyes

O funeral do futebolista Reyes, que morreu este sábado num acidente de viação, realizou-se este domingo. Foram várias as personalidades e representantes de instituições do mundo do futebol que marcaram presença no Estádio Ramon Sanchez-Pizjuan, em Sevilha, para prestar uma última homenagem ao jogador.