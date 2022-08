Música, mergulhos e festa no campismo: o regresso do Sudoeste à Zambujeira do Mar

O festival do Sudoeste arrancou oficialmente esta quarta-feira à noite, após dois anos de interregno devido à pandemia. Pelo palco principal passaram Pedro Sampaio, Profjam e Morat. Antes, a festa fez-se no campismo e com muitos mergulhos no canal.