Músicos manifestaram-se em frente à Câmara do Porto em defesa do Centro Comercial Stop

Músicos, lojistas e amigos do Centro Comercial Stop reuniram-se, esta segunda-feira, em frente à Câmara do Porto em defesa daquele “polo cultural” da cidade. Na semana passada, foram encerradas cerca de uma centena de lojas do Stop. A Câmara do Porto alega falta de segurança do edifício.