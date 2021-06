Paraquedista da Greenpeace aterra em campo antes do jogo França-Alemanha e fere várias pessoas

Um paraquedista da Greenpeace aterrou no campo do Football Arena de Munique, na Alemanha, esta terça-feira, antes do início do jogo França-Alemanha do Euro 2020, ferindo várias pessoas. A ação de protesto visava um dos patrocinadores do campeonato e no paraquedas do ativista podia ler-se “Expulsar o petróleo”.