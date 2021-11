"Perdi o meu Boris!": William Carvalho diz 'adeus' ao companheiro São Bernardo

O futebolista do Bétis usou as redes sociais para dizer o último 'adeus' ao São Bernardo com quem passou "bons momentos" ao longo dos últimos anos. "Infelizmente, perdi o meu Boris!", escreveu no Instagram.