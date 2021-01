Ruas fechadas, muitos militares e bandeiras. Washington a postos para a tomada de posse de Joe Biden

Nas imediações da Casa Branca, em Washington, EUA, está tudo a postos para a tomada de posse do novo presidente, Joe Biden, na quarta-feira. A guarda nacional norte-americana patrulha as ruas, há áreas interditas, e o relvado do National Mall já está coberto de bandeiras.