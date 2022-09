Sorrisos, abraços e espírito nortenho: Mercado do Bolhão reabre ao fim de quatro anos. Veja as imagens

Com 81 bancadas, 38 lojas e 10 restaurantes, o Bolhão acomoda os frescos no piso térreo e os restaurantes no piso superior. No exterior, ficarão as lojas e, no interior, haverá ainda espaço para acolher pequenos mercados temporários.