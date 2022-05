Tules, brilhantes e Zelensky: As melhores imagens da cerimónia de abertura do Festival de Cannes

A 75.ª edição do Festival de Cinema de Cannes arrancou esta terça-feira e pela passadeira vermelha da Croisette passaram nomes como Julianne Moore, Forest Whitaker, Eva Longoria e Rossy de Palma. A cerimónia de abertura contou com uma intervenção do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que foi recebido com uma ovação.