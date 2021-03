"Vieiristão": Adeptos do Benfica mantêm contestação ao presidente dos encarnados

Depois das placas colocadas de Norte a Sul, a iniciativa 'Rua Vi€ira' voltou esta madrugada a contestar a direção do Benfica liderada por Luís Filipe Vieira com tarjas e bandeiras com aquilo que adjetivam de "Vieiristão".