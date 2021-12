A Minha Guerra

José Carlos Macedo - Combater no “quadradinho da morte”

Fez o curso de operações especiais dos Rangers em Lamego e foi parar ao "quadradinho da morte" em Angola. No Cavungo, zona de infiltração do MPLA, viu a morte à sua frente. Texto de Marta Martins Silva, com narração de Rita F. Batista e coordenação de Catarina Cruz e Fernanda Cachão. Apoio à produção de Bruá



O conteúdo deste podcast pode ferir a suscetibilidade dos ouvintes



A carregar o podcast ...

16 de Dezembro de 2021 às 19:18 6 min.