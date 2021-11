Podcast

Amadeu Silva - Trauma para a vida

Pertencia à companhia 1558 que por causa do bloqueio inglês foi obrigada a desviar para a região do Ile, na Zambézia, antes de chegar à zona do Niassa, em Moçambique. Amadeu Silva viu logo nos primeiros dias os efeitos mortais das emboscadas do inimigo. Texto de Marta Martins Silva, com narração de Rita F. Batista e coordenação de Catarina Cruz e Fernanda Cachão. Apoio à produção de Bruá



O conteúdo deste podcast pode ferir a suscetibilidade dos ouvintes

