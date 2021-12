Podcast

António Nobre - Duas cruzes de guerra

Embarcou para a guerra sem medo e na zona do Niassa foi ferido com gravidade três vezes. E viu morrer muitos da sua idade. Pela bravura com que se bateu, António Nobre recebeu duas Cruzes de Guerra. Texto de Marta Martins Silva, com narração de Rita F. Batista e coordenação de Catarina Cruz e Fernanda Cachão. Apoio à produção de Bruá



O conteúdo deste podcast pode ferir a suscetibilidade dos ouvintes

A carregar o podcast ...

00:10 7 min.