A Minha Guerra

Apresentação do Podcast "A Minha Guerra"

A série de podcast reúne 15 testemunhos de soldados que participaram a partir de 1961 na Guerra Colonial, em Angola, Guiné e Moçambique, entre as centenas que foram publicados na revista de Domingo do Correio da Manhã desde 20 de janeiro de 2008. Em cada episódio, as memórias de um português que, na flor da idade, foi enviado para uma terra distante para matar e ver morrer. O conflito com as guerrilhas dos países africanos durou 13 anos e envolveu no esforço de guerra mais de 90 por cento da juventude masculina de então.

