Carlos Cabral - Cuidar dos mortos

Até hoje não esquece o que lhe disseram à chegada: "Para a nossa amada pátria de Portugal vale mais um cobarde a combater do que um grande herói morto". Carlos Cabral haveria de se oferecer para arranjar os soldados que voltavam para as suas famílias fechados nas urnas. Texto de Marta Martins Silva, com narração de Rita F. Batista e coordenação de Catarina Cruz e Fernanda Cachão. Apoio à produção de Bruá



O conteúdo deste podcast pode ferir a suscetibilidade dos ouvintes

