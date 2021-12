Podcast

Carlos Crispim - Minas traiçoeiras

O serralheiro embarcou no Vera Cruz no dia em que Salazar morreu, mas a guerra em Angola e nos restantes territórios africanos ainda estava para durar e matar muita gente. Texto de Marta Martins Silva, com narração de Rita F. Batista e coordenação de Catarina Cruz e Fernanda Cachão. Apoio à produção de Bruá



O conteúdo deste podcast pode ferir a suscetibilidade dos ouvintes

23 de Dezembro de 2021 às 19:28 5 min.