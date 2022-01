PODCAST

José Ferreira Vieira - Sempre debaixo de fogo

Sapador de minas e armadilhas vivia com o credo na boca. José Vieira, o Braga, sobreviveu a um naufrágio onde morreu uma centena, e não sabia nadar. No regresso acabou por trazer consigo um estilhaço na cabeça. Texto de Manuela Guerreiro, com narração de Rita F. Batista e coordenação de Catarina Cruz e Fernanda Cachão. Apoio à produção de Bruá



O conteúdo deste podcast pode ferir a suscetibilidade dos ouvintes



6 de Janeiro de 2022 às 20:06 8 min.