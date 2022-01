A Minha Guerra

Manuel Silva - Preparado para a guerra

Foi com 10 anos de idade para Moçambique e seria ali, na então colónia portuguesa, que mais tarde enfrentaria a guerra com sangue-frio. Manuel pertencia às tropas especiais dos paraquedistas e viu a morte de perto. Texto de Marta Martins Silva, com narração de Rita F. Batista e coordenação de Catarina Cruz e Fernanda Cachão. Apoio à produção de Bruá

O conteúdo deste podcast pode ferir a suscetibilidade dos ouvintes

13 de Janeiro de 2022 às 19:25 7 min.