Miguel Pessoa - Resgatado por Marcelino da Mata

Foi o primeiro piloto a ser atingido por um míssil SAM – 7 Strela, arma fornecida pelos soviéticos ao PAIGC. Resgatado por Marcelino da Mata, o mítico comando guineense ao serviço do Exército português, o tenente Miguel Pessoa acabaria por ficar ao cuidado de uma enfermeira paraquedista, com quem acabou por casar. Texto de Manuela Guerreiro, com narração de Rita F. Batista e coordenação de Catarina Cruz e Fernanda Cachão. Apoio à produção de Bruá

