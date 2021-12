Podcast

Narciso Guedes - Matar para não morrer

Chegou ao norte de Angola no início do conflito no Ultramar e integrou as três primeiras companhias que combateram a guerrilha responsável pela chacina dos colonos nas fazendas. A brutalidade da guerra acompanhou Narciso Guedes ao longo de toda a vida. Texto de Manuela Guerreiro, com narração de Rita F. Batista e coordenação de Catarina Cruz e Fernanda Cachão. Apoio à produção de Bruá



