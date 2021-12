Podcast

Vitor Oliveira - A morte de uma centena

Foi como voluntário para a Força Aérea, para escapar ao combate em terra. Em Madina do Boé, na fronteira com a Guiné Conacri, Vitor Oliveira viu impotente a jangada das tropas virar e meia centena de homens afogar-se nas águas do rio, para festim dos crocodilos. Texto de Manuela Guerreiro, com narração de Rita F. Batista e coordenação de Catarina Cruz e Fernanda Cachão. Apoio à produção de Bruá



O conteúdo deste podcast pode ferir a suscetibilidade dos ouvintes

