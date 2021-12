Podcast

A enfermeira condenada e a pedofilia na igreja

Mariana Fonseca foi absolvida do homicídio e desmembramento de um jovem, no Algarve, mas condenada por profanação de cadáver. Quis regressar ao trabalho, no Hospital de Lagos, mas foi despedida. Este caso está em análise no episódio desta semana de "Crime e Castigo", um podcast de Paulo João Santos e Sérgio Vitorino, moderado por Rita F. Batista e com edição de Catarina Cruz.

3 de Dezembro de 2021 às 19:22 14 min.