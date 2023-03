A estranha carta de Joaquim, o ex-amante de Rosa Grilo

António Joaquim, condenado a 25 anos de prisão pela morte do triatleta Luís Grilo, escreveu uma carta ao advogado que o representou, onde contesta uma alegada dívida de honorários. Este é um dos temas do ‘Crime e Castigo’ desta semana, onde vamos fazer também o ponto da situação do caso dos marinheiros que se recusaram a embarcar no navio patrulha ‘Mondego’. Um podcast de Paulo João Santos e Sérgio Vitorino, moderado por Rita Fernandes Batista e editado por Ana Sofia Pinto.