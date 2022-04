PODCAST

A guerra da Ucrânia contada por quem lá esteve

O enviado especial do CM/CMTV à Ucrânia, Alfredo Leite, é o convidado especial do "Crime e Castigo" desta semana e relata toda a experiência vivida no teatro de guerra. Um podcast de Paulo João Santos, com Alfredo Leite e Sérgio A. Vitorino, moderação de Rita F. Batista e edição de Catarina Cruz.

21 de Abril de 2022 às 19:08 22 min.