Tem 26 anos e foi detido no aeroporto de Lisboa. Tinha sangue na roupa e carne na bagagem. Matou um talhante e é suspeito de canibalismo. Este é um dos temas do ‘Crime e Castigo’ desta semana, onde falaremos também da Maddie polaca, que afinal não é a Maddie, e do casal que matou um homem numa garagem de Alverca. Um podcast de Paulo João Santos e Sérgio Vitorino, moderado por Rita F. Batista e editado por Catarina Cruz.