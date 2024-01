Foi apanhado o suspeito de ter matado à facada um jovem e uma idosa. Dois crimes de extrema violência e não terão sido os únicos, sempre levados a cabo com a ameaça de uma faca. Este é o tema do 'Crime e Castigo' desta semana, onde falaremos ainda da sentença do caso Sara Carreira. Um podcast com Paulo João Santos e Sérgio A. Vitorino, apresentado por Rita Fernandes Batista e editado por Catarina Cruz.