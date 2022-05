A morte na festa do título e o futuro das claques

Um adepto do FC Porto foi esfaqueado até à morte nos festejos do título. Um suspeito já está em prisão preventiva, mas poderão vir a ser constituídos mais arguidos. No "Crime e Castigo" desta semana analisamos todos os contornos deste caso e o comportamento das claques de futebol. Fazemos ainda o ponto de situação à guerra na Ucrânia e ao armamento que Portugal vai enviar. Um podcast de Paulo João Santos, com Sérgio A. Vitorino e moderação e edição de Catarina Cruz.