A mulher assassinada em Beja e o polícia agredido em Lisboa

Os casos da mulher morta às mãos do companheiro em Beja e do polícia municipal agredido em Lisboa estão em destaque no "Crime e Castigo" desta semana. Um podcast com Sérgio A. Vitorino e Magali Pinto, moderado por Rita F. Batista e com edição de Catarina Cruz.

7 de Janeiro de 2022 às 21:00 17 min.