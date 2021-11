PODCAST

A pena “insuficiente” para os homicidas de Mota Jr.

23 anos de prisão, foi esta a pena a que foram condenados os três homicidas do rapper Mota Jr. Esta morte violenta está em destaque no segundo episódio de "Crime e Castigo", assim como o caso de freira que se deixou seduzir para roubar. Um podcast de Paulo João Santos e Sérgio Vitorino, moderado por Rita F. Batista e com edição de Catarina Cruz.

26 de Novembro de 2021 às 18:58 16 min.