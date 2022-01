PODCAST

A prisão onde está João Rendeiro e as condenações no caso dos Comandos

Os casos de João Rendeiro, que vai continuar em prisão preventiva na África do Sul, e as condenações no processo da morte de dois recrutas dos Comandos estão em destaque no "Crime e Castigo" desta semana. Um podcast com Magali Pinto e Miguel Alexandre Ganhão, moderado por Rita F. Batista e com edição de Catarina Cruz.

19:54 18 min.